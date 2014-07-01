ضبط أكثر من 6 آلاف مخالف لنظام العمل في الرياض

أسفرت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض عن ضبط 6575 مخالفاً لنظام العمل والإقامة في المملكة، حيث كانت تتم معالجة مخالفاتهم في حينه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، إن الحملة بدأت بتنفيذها شرطة الرياض خلال الفترة من 10 شعبان وحتى غرة رمضان المبارك، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الأمنية المرتبطة.

وبين الميمان أن توجيهات أمير منطقة الرياض أكدت استمرارية هذه الحملة وعدم توقف عملها في هذا الشهر الكريم، والعمل على إعادة توجيهها بما يتماشى مع شهر رمضان.