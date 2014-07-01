تفاصيل القنبلة التي وُجدت بجوار سد في الباحة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعيد طراد أنه "تبلغت الجهات الأمنية بشرطة محافظة العقيق في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم أمس الأحد الموافق ١٤٣٥/٩/٢هـ من أحد المواطنين بأنه شاهد جسماً غريباً في أحد المواقع التي تبعد عن المحافظة بعشرة كيلومترات تقريباً".

وأضاف في بيان صحافي، الاثنين، أنه "فور تلقي البلاغ تم انتقال الأجهزة الأمنية المعنية وفريق من خبراء الأسلحة والمتفجرات بإشراف مباشر من لدن مدير الشرطة اللواء مسفر بن سفير الخثعمي، وعند الوصول للموقع عُثر على ذلك الجسم، ومن خلال إجراءات الكشف والتحليل الأولي رُجح أن يكون ذلك الجسم عبارة عن مخلفات رماية قديمة، هذا ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة المزيد عن ذلك الجسم، والموقع الذي وُجد به هذا الجسم بعيد عن سد وادي العقيق بمسافة تقدر بثلاثة كيلومترات تقريباً وفي مكان بعيد وغير مأهول بالسكان".

من جهة أخرى نفت إمارة منطقة الباحة ما نشر عن وجود عبوة ناسفة بسد العقيق، وقيام الجهات الأمنية بإبطال مفعولها.



وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الناطق الإعلامي بإمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري إن ذلك غير صحيح".

وأوضح أن أحد المواطنين شاهد جسمًا غريبًا في أحد موقع يبعد عن المحافظة عشرة كيلومترات تقريبًا. وفور تلقي البلاغ تم انتقال الأجهزة الأمنية المعنية وفريق من خبراء الأسلحة والمتفجرات، وعند مباشرتهم الموقع عُثر على ذلك الجسم، وهو قطعة معدنية. وبالكشف والتحليل الأوَّلي رُجَّح أن يكون ذلك الجسم هو مخلفات رماية قديمة".



وأضاف: "الجدير بالذكر أن الموقع الذي وُجد به هذا الجسم بعيد عن سد وادي العقيق بمسافة تقدر بستة كيلومترات، وليس له علاقة بمياه السد، كما أنه لا يمثل خطورة، وكل ما في الأمر اشتباه فقط، وفي مكان بعيد وغير مأهول بالسكان