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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

لا طلْنا رحلة الصيف ولا رحلة الشتاء

أو كالمنبتّ لا أرضا قطعنا ولا ظهرا أبقينا، وهو كلام يقال بدون مغالاة عن الوضع الصحي أو العلاج، فالمفروض وفقا للنظام أنه مجاني، ولكنّ ذلك ليس له تحقق بشكل كامل على أرض الواقع، وفي نفس الوقت ليس هناك تأمين كامل وشامل لكل مواطن وخاصة الشيوخ الذين تمتنع شركات التأمين بدون أيّ وازع أو ضمير من التأمين عليهم، وهذا لا يحدث في بلدان العالم الأخرى، بل إنّ علاج الشيوخ في بعض البلدان الفقيرة مجاني بالفعل، ووزير الصحة المكلف نفسه المهندس عادل فقيه اعترف بأنّ عدد السعوديين المؤمن عليهم صحيا يبلغ 7ر2 مليون مواطن، وهو ما يعني، حسب قوله، أنّ نحو 16 مليون مواطن بمن فيهم العاملون في الحكومة لا يتمتعون بهذه الميزة، ومع الأسف لم يقل لنا ما الذي فعله أو سيفعله لتصحيح هذا الوضع، ما يعني أنّ المواطن سيظل قلقا على صحته وخاصة في ظلّ وجود أمراض مزمنة وفيروسات لا حصر لها، هذا وموسم الحج يطرق الأبواب علينا، وقد تساءلت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى عن مصير المدن الطبية الخمس التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها بتكلفة تلامس 16 مليار ريال، وهو ما يتساءل عنه المواطنون أيضا.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/948814

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