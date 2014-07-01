70 ألف عامل مخالف في الشرقية

بلغ إجمالي الحالات التي ضبطتها الجهات الميدانية بشرطة المنطقة الشرقية وإدارات أفرع الأمن العام لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر شعبان المنصرم 70357 حالة منها 9183 حالة في شهر شعبان الماضي شملت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وجرى تسليم تلك الحالات إلى إدارات وشعب توقيف الوافدين التابعة لسجون المنطقة الشرقية بحكم الاختصاص .

وتواصل شرطة المنطقة الجهود الميدانية في هذا الجانب بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال المسوحات الميدانية والحملات الأمنية المفاجأة والمتغيرة بصفة مستمرة وبشكل متواصل لتنفيذ هذه المهمة ، متطلعة لتعاون الجميع في هذا الجانب وعدم تشغيل أو إيواء المخالف والإبلاغ عنه .