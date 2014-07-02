أمانة الرياض تضبط أسماكاً ملوثة وتغلق 29 منشأة

ضبطت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الرياض أمس عدداً من "المخازن العشوائية" داخل المطاعم في أحياء متفرقة من العاصمة عُثر على بعض "القطط الحية" التي تعيش بداخلها، إضافة إلى وجود "أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي" وضعت أرضا وبشكل ملوث، وبعض المواد الغذائية الأخرى التي تم تخزينها بطريقة خاطئة.

وأغلقت الأمانة خلال جولتها أكثر من 29 مطعماً مخالفاً للاشتراطات الصحية، فيما أوقفت أكثر من 129 عاملاً، بسبب عدم تقيدهم بالنظافة العامة واستخدامهم لبعض الأواني المهترئة في عملية الطبخ، ووجود علامات مرضية على أيديهم.

وصادرت الفرق الميدانية 1229 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها بشكل مستمر على كافة الأحياء للتصدي لمخالفي الأنظمة الصحية ولتوفير الأجواء الصحية لسكان المدينة.