إحباط تهريب حشيش عبر مركز صروم جنوب جدة

كشف الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني أن دوريات حرس الحدود البحرية والبرية بمركز صروم، التابع لقطاع الرويس بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تمكنت مساء الأحد من إحباط محاولة تهريب كمية (258) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر من دخولها للمملكة عن طريق البحر، حيث تم رصد هدف بحري من قبل مناوبي الرادار بمركز صروم التابع لقطاع الرويس.

وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية والتي كانت تمارس مهامها المعتادة في البحر للموقع، والذي تبين أنه سنبوك خشبي عثر بداخله عدد من الهواتف النقالة وأجهزة تحديد المواقع، ومن خلال تكثيف الجهود من قبل الدوريات البحرية والبرية وفي زمن قياسي تمكنت الدوريات من القبض على عدد (4) من المهربين وكذلك القبض على عدد من الأشخاص والسيارات المتواجدة على الشاطئ يشتبه بصلتهم في عملية التهريب.