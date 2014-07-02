الدفاع المدني يسيطر على حريق محطة وقود برفحاء

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رفحاء - شمال السعودية - على حادث حريق بخزانات محطة وقود جنوب المحافظة.

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية النقيب عبدالرحمن الأحمري أن عمليات الدفاع المدني بمحافظة رفحاء تبلغت عن نشوب حريق في محطة وقود بهجرة حدقة الجندة بمسافة 55 كم جنوب رفحاء، وتم على الفور انتقال أربع فرق إطفاء وفرقتي إنقاذ للموقع وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن احتراق خزانات الوقود داخل المحطة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن الحادث وقع أثناء تفريغ ناقلة الوقود وتعبئة الخزانات وتركز الحريق في ثلاثة خزانات وقود، ولم يقع ولله الحمد أي إصابات جراء الحادث.