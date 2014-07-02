القبض على صغار يسرقون جوالات المعتمرين

قبضت فرق التحريات والبحث الجنائي بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام على اربعة احداث من جنسيات عربيه تتراوح اعمارهم بين ١٠- ١٧ عاما يستغلون راحة المعتمرين وقت نومهم ويقومون بسرقة جوالااتهم.

ومن خلال متابعة رجال التحريات والبحث الجنائي لعملهم داخل المسجد الحرام تم رصدهم وهن يتنقلون بين المعتمرين ويقومون بسرقة الجوالات وعلى الفور تم القبض عليهم واحالتهم لمركز شرطة الحرم لاكمال الاجراءات اللازمة بحقهم.

من جهته قال قائد القوة الخاصة لامن المسجد الحرام اللواء يحيى بن مساعد الزهراني، بان رجال الامن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أو يحاول العبث بأمن وسلامة زوار بيت الله الحرام مؤكداً أنه يجب استشعار حرمة الزمان والمكان في هذا الشهر المبارك.