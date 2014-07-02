بالفيديو.. مهاتفة السديس للجندي المطعون

أظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "العربية.نت"، مكالمة هاتفية أجراها رئيس الشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبدالرحمن السديس، مع الجندي الذي تعرض لعدة طعنات قبل أيام من مختل عقلي داخل المسجد الحرام . وأوضح الفيديو اطمئنان السديس على العسكري الذي لا يزال مرقد في المستشفى.

وكانت قوات الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف، تمكنت السيطرة على مختل عقلياً، بعد أن سدد عدة طعنات لاثنين من رجال الأمن داخل الحرم، وتمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يسبب إصابات للمعتمرين، أو زوار البيت الحرام، ونُقل رجل الأمن للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي في بيان حينها أن الجهات الأمنية بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ضبطت صباح اليوم، شاباً سعودي الجنسية في الثلاثين من العمر، شوهد يحمل آلة حادة بيده، وعند محاولة ضبطه قاوم رجال الأمن، وطعن اثنين ما أدى إلى إصابتهما، وجرى نقل أحدهما للمستشفى لتعرضه لطعن عند السيطرة على المتهم، وﻻ يزال منوماً بالمستشفى، والآخر تعرض لجرح طفيف باليد اليسرى.

