بائعات البليلة يعودن بجدة 50 عاماً إلى الوراء

تعرف جدة خلال هذه الأيام مهرجاناً تاريخياً، هو الثاني منذ بداية هذا العام الذي يتناول الحياة في جدة قبل خمسين عاماً، تجسد في منطقة البلد التاريخية التي انتشر فيها باعة الأكلات القديمة من الجنسين، إضافة إلى عشرات المحال المعنية بتراث المحافظة.

وإن كان ثمة شيء بارز بالنسبة لزائري مهرجان "رمضاننا كدا" فسيكون المشاركة النسائية اللافتة، التي تقابل الزوار في أول طرق المكان، وهن يدرن عمليات الطبخ والبيع فوق عربات تقدم البليلة الساخنة والترمس والحلويات الحجازية القديمة للجمهور.

تقول ريهام أبوخالد التي تقف للبيع على إحدى عربات البليلة لـ"العربية.نت" إن التجربة ممتعة، وهناك إقبال جيد، مضيفة "نحن نحاول أن نقدم أشهر أطباق جدة القديمة المرتبطة بالشهر الكريم"، مشيرة إلى أن "الرطوبة عالية ودرجات الحرارة مرتفعة لكن نتوقع تجربة جميلة سنقضيها في هذا المكان".

وغير بعيد عن ريهام تصطف عربات أخرى لسيدات فضلن الطبخ على أرصفة جدة القديمة والبيع بشكل مباشر لزوار المهرجان، ولا ينافسهن سوى مجموعة من الرجال الذين يقومون ببيع نفس المأكولات، لكن بنفس رجالي وغناء حجازي للفت انتباه الزوار.

إحدى أولئك السيدات كانت دعاء نوح التي تقف لبيع "المخللات الجداوية" فوق عربة على أحد الأرصفة، وتقول "ليس لدي محل أنا أبيع من المنزل ولدي زبائن كثر"، وتضيف نوح لـ"العربية.نت: "هذه المشاركة الثانية لي في مهرجان يحكي عن جدة التاريخية وحتى الآن تبدو الأمور جيدة".

وتستمر فعاليات المهرجان الذي يركز على إعادة طقوس وأجواء وعادات وتقاليد الحياة القديمة في جدة طوال شهر رمضان، وهو توقيت أراد من خلاله المنظمون العودة بزوار المهرجان طوال الشهر الكريم إلى ما كانت عليه جدة قبل خمسين عاماً في مثل هذه الأجواء وفي شهر رمضان بشكل خاص.