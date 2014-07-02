تدشين أطول سارية علم بالعالم في جدة بعد 3 أسابيع

تستعد مدينة جدة بعد ثلاثة أسابيع لتدشين أعلى سارية علم في العالم، حيث تعادل مساحة العلم نصف ملعب كرة قدم.

وقال رئيس مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية المهندس محمد عبداللطيف جميل، إن هذا المشروع العملاق يشمل سارية العلم التي تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد، إضافة إلى المرافق الموجودة حول السارية والساحة الخاصة بالميدان والمزروعات، مشيراً إلى أن هذا المشروع تقدمه مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية هدية للوطن، عرفاناً بالحب الذي يحمله كل مواطن سعودي لوطنه وملكه.

واعتبر أن هذا العمل شرف كبير، لأننا نقوم ببناء أعلى سارية علم في العالم، وتحمل علم السعودية وتكون في ميدان خادم الحرمين الشريفين، ذاهباً إلى أن المشروع سيكون معلماً بارزاً ومميزاً في مدينة جدة.

وأوضح المهندس شريف البحار - المشرف على المشروع - أن الميدان سيكون جاهزاً بكامل مكوناته قبيل عيد الفطر المبارك، حيث يتم حالياً وضع اللمسات النهائية لمجسم الشعار الرسمي للسعودية "وهو سيفان ونخلة" في وسط الميدان الذي تتجاوز مساحته26 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن السارية وهي المشروع الرئيسي في داخل الميدان تم الانتهاء من كامل مكوناتها، حيث يصل ارتفاعها إلى حوالي 170 متراً، وكذلك العلم الذي تم تصنيعه خصيصاً لهذا المشروع بمقاسات تبلغ 49.5 م طول و33 م عرض، بمساحة إجمالية 1635 متراً مربعاً، ويزن 570 كيلوغراماً، مشيراً إلى أن هذه المساحة تعادل 50% من مساحة ملعب كرة قدم وظهر ذلك خلال التجارب الأولية لاختبار مقاسات العلم.

وكشف أنه تم استخدام عدة أنظمة وتقنيات حديثة من بينها وحدة للحمل والتحكم في دوران العلم، حسب اتجاه الرياح. ونظام قياس اتجاه وسرعة الرياح – نسبة الرطوبة – شدة المطر ونظام الإنارة التحذيري للطائرات، ونظام امتصاص الاهتزازات الناتجة عن سرعة الرياح وثبات سارية العلم ونظام مقاومة الحريق داخل سارية العلم بالإضافة إلى نظام متكامل لسارية العلم مع إضاءة خاصة أثناء المناسبات الوطنية.