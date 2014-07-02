توقيع عقد مراكز المعلومات السياحية بـ12 مليون ريال

وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عقد مشروع "تشغيل مراكز المعلومات السياحية في مناطق المملكة" مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 12 مليون ريال لمدة 3 سنوات.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق والبرامج بالهيئة العامة للسياحة والآثار حمد آل الشيخ أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة في توفير المعلومات للمواطنين عن الوجهات والمواقع والأنشطة والفعاليات السياحية من خلال عدد مراكز وأجهزة المعلومات السياحية التي يتوفر عدد منها حاليا، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على توفير عدد آخر في الأشهر القادمة ومنها مراكز معلومات في مواقع مرور السياح وانتقالهم مثل المطارات ومحطات القطارات ومراكز التسويق، ومراكز زوار في أواسط ومداخل الوجهات السياحية الرئيسية، ومراكز معلومات مؤقتة في الفعاليات المهمة وفي بعض المواقع السياحية في المواسم، وأجهزة معلومات إلكترونية (kiosk) في مختلف المواقع السياحية في المملكة وغيرها من الخدمات.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذا العقد إلى توفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية في مختلف مناطق المملكة يتولون مهام الإشراف على الأجهزة الإلكترونية لدليل المعلومات السياحية والمحافظة على الصيانة الدورية لها، وإدارة وتشغيل أجنحة مراكز المعلومات السياحية في المطارات والمواقع العامة، وأجنحة مراكز المعلومات السياحية المؤقتة في المناسبات، ومراكز خدمات الزوار في المدن، والإشراف على عملية توفير وتوزيع المطبوعات التسويقية على الأماكن العامة من منشآت إيواء سياحي وأسواق ومتنزهات.