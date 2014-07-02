السعودية.. الدوريات الميدانية للأمر بالمعروف مستمرة

في الوقت الذي آثار قرار رئيس هيئة الأمر بالمعروف عبداللطيف آل الشيخ، بإلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية في الهيئة، الجدل بعدما فُهم أنه ابتداءاً من الغد (الخميس) لن تتجول سيارات الهيئة بين الطرقات أوقات الصلوات، ولن يتواجدوا عناصرها داخل الأسواق، حصلت "العربية.نت" على تفاصيل أوسع حول ذلك القرار المفاجئ الذي أصدره آل الشيخ مساء اليوم، تؤكد أن الدوريات الميدانية مستمرة.

وشرح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل حيثيات القرار إذا أشار إلى أن الدوريات الميدانية مستمرة.

وأوضح في سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه على تويتر مدينة الرياض يعمل فيها ٤٤ مركز هيئة ووحدة عمليات والدوريات الميدانية تعد مركزا إضافيا يعمل في أوقات محددة لمساندة تلك المراكز.

وأضاف الشليل" وقد اقتضت المصلحة إلغاء تلك الوحدة والاستفادة من كوادرها وتجهيزاتها في دعم جميع مراكز الرياض طوال أيام الأسبوع وليس في أيام محددة".

وختم بالتأكيد" مع بقاء عمل مراكز الهيئة الميداني كما هو وفق نظام الهيئة واختصاصاتها النوعية".