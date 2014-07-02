سرّية الزواج

أحياناً تسمية الأشياء بأسمائها اتجاه صائب، يقرب الصورة، ويزيل اللبس، ويضعنا أمام المسؤولية مباشرة، منها الزواج السرّي، وبعدما أباح مجمع الفقه الإسلامي، قضايا الزواج المسيار، تنوعت الصيغ المطروحة في تطبيقاته، وتم تداول نوعيات مشوهة منه، تؤدي إلى ضياع حقوق البيت والأسرة، ولم يعد يمتلك نفس الوهج السابق، لذلك من الأفضل أن نطلق عليه اليوم اسمه الحقيقي الزواج السرّي.

نشرت وكالة الأنباء الألمانية، تحقيقاً عن (الزواج السري) المغربي من خلال التوقيع على نص يشير إلى إيقاع الزواج بين الطرفين، دون إشهاره أو حضور الشهود، وتقول الوكالة أنه بذلك، يفتقد للصيغة القانونية التي تحمي عادة حقوق الأسرة والأطفال، وقد أخذ بعداً سياسيا، بعد ما أثاره البرلمان المغربي في استجوابه لوزير العدل مؤخراً، عن حالات زواج بدون عقد شرعي، في ظل وجود من يرفض ثقافة التوثيق القانوني للزواج ولا يعترف بالتصريح القانوني الملزم للطرفين، رغم وجود نص صريح في مدونة الأسرة، يعتبر وثيقة الزواج القانونية أمراً ضرورياً لإثبات رابطة الزوجية، وأوضح البرلمان أن هناك فئة تتحايل على القانون بطريقة غير شرعية تحت غطاء ديني، ويتشبثون بـسرية الزواج، حفاظاً على خصوصياتهم.

تقول فتاة مغربية، (وقعنا على ورقة، كتبت عليها: إني زوجتك نفسي وملكتك نفسي)، تحدثت للوكالة بنبرة منكسرة، وهي تحاول استرجاع ما حدث قبل حوالي سنة، عندما تزوجت، بالطريقة السرية، بعد استشارة بعض زملائها في الجامعة، وتشرح سامية قائلة: التحقت بركب الزواج داخل الجامعة، حتى لا أتهم بالرجعية، وتم اقناعي إنه حلال وسيمنعنا من الوقوع في الخطيئة.

التسميات الأخرى للزواج السري العربي، يسمونه الزواج العرفي، وهناك شروط باطلة في هذه النوعيات من العقود،رغم انه زواج ملزم ، مثل اشتراط، عدم النفقة، أو عدم الإنجاب، أو عدم التوريث، أو عدم القسمة في المبيت، ووصلت إلى درجة إدراج شرط عدم السير مع زوجته في الأماكن العامة، والمقاهي، والمستشفيات، يعني (براءة) من الرابط العلني.

#للحوار_بقية

يُقال إذا رأيت الرجل يفتح باب السيارة لزوجته، فاعلم أن إحدها جديد، إما السيارة، وإما الزوجة، أما إذا رأيته يختفي قبل أن يفتح الباب، فاعلم أنه مسيار.!!



نقلاً عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/542366/%D8%B3%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC.html