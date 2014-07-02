شرطة جدة تقبض على محتالي وقود

قبضت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة جدة على وافدين آسيويين، إبان تلاعبهما بنوعية البنزين (الوقود) المباع، وخلطه بمواد أخرى تساهم في بيعه بمبالغ مالية أكبر.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي القرشي أن: "قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة تمكنت من القبض على المتهمين اللذين يعملان في إحدى محطات وقود المركبات، بحي القريات جنوبي محافظة جدة، حيث أقدما على خلط مادة حمراء اللون مع البنزين الأخضر من نوعية 91 وقيامهما بعمليات البيع والتعبئة لأصحاب المركبات على أنه بنزين أحمر من نوع 95".

وأكد المقدم القرشي أنه: "تم ضبط المتهمين وتحريز المادة المستخدمة بحوزتهما، وجاري التحقيق معهما لإكمال الإجراءات اللازمة، وتسليمهما لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم".