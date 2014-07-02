هل نعرف ما الشأن العام؟

يقال وفقاً لإحدى الصحف إنّه رغم إقرار مجلس الشورى آلية جديدة لتحويل جلسات «الشأن العام» إلى أداة تشريعية، وإحالة ما يطرح داخلها إلى لجان المجلس المتخصصة، فقد اتهم عضو في المجلس اللجان ال 13 بتعطيل كل ما أحيل إليها من ملفات تتعلق بالشأن العام، وقال العضو: «يبدو أنّ الأمور عادت في الشأن العام إلى "الفضفضة" و"فشّ الخلق" و«الشأن العام نهض ووقع»، مؤكدا أنّ لجان المجلس لم تقم بدورها المطلوب، ولم تنجز حتى الآن أيّاً من ملفات الشأن العام التي أحيلت إليها وفقا لاختصاصها.

وفي رأيي أنّ أعضاء المجلس لا يلامون، فنحن هنا وفي العالم العربي قاطبة، لم نصل إلى إدراك أهمية الشأن العام والوعي به، وقد لا أغالي إذا قلت إنّ ما يحدث الآن من كوارث في العالم العربي يرجع إلى ذلك، وعادة في دول الغرب المتقدمة هناك جمعيات مدنية غير المجالس النيابية المنتخبة، تهتم بأمور الشأن العام سواء ما يتعلق بالعقد بين الحكومة والمحكوم الذي يمليه الدستور، أو العلاقة بين أفراد المجتمع، أو أمور البيئة، أو سلامة المواطنين وأمنهم ورعاية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الجمعيات لا تسعى إلى الهيمنة السياسية، بل تسعى إلى الهيمنة الثقافية وهذه أهمّ من الهيمنة السياسية، والحكومات في الغرب تخشى هذه الجمعيات أكثر مما تخشى المجالس النيابية، فهي تمثل الرأي العام وهو الذي يحكم هذه البلدان، فمتى نعي ذلك؟



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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