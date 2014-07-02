«نشبة» الحلق !

ليت وزارة العمل ممثلة بصندوق الموارد البشرية «تنشب» في حلق القطاع الخاص لتأمين الوظائف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص مثل «نشبتها» في حلق العاطلين لتحديث بياناتها في حافز!

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منذ تطبيق نظام «موارد» الذي تساهم فيه الدولة بدفع جزء من مرتبات المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، تخلت بعض هذه المدارس عن دفع مكافأة الإجازة الصيفية بحجة ربطها بصرف حصة «موارد» رغم أن المفترض أن تستمر المدارس الأهلية بدفع حصتها دون الارتباط بـ «موارد»، لكنها فرصة لبخس الناس حقوقهم لم يفوتها «الجشع» الذي يضرب أطنابه بين جدران التعليم الأهلي!

طبعا صندوق الموارد البشرية .. لا يسمع لا يرى لا يتكلم، ولا تهون وزارة التربية والتعليم!

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سواء كانت الصورة المنتشرة لعمال مطعم شاورما يكبسون لحم الدجاج في أسياخ الشاورما بأقدامهم التقطت في تركيا أو السعودية أو حتى المريخ، فإن حال معظم مطاعم الشاورما لا يختلف كثيرا، ولو اطلع الناس على نوعية الدجاج الذي يتم شراؤه في أرذل عمره والطريقة التي ينقع بها في الأحواض وكمية برادة المعدن التي يخلفها برد سكاكين تقطيعه، لامتنعوا عن أكله مدى الحياة!

ومن أراد أن يتعرف على الطعم الحقيقي للشاورما، فليتناوله بدون صلصة المايونيز، باختصار كل ساندويتش شاورما هو مشروع وجبة ممرضة!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140702/Con20140702709784.htm