إخضاع 10 جهات حكومية بالطائف للمراقبة الميدانية

اعتمد محافظ الطائف فهد بن معمر، إخضاع 10 جهات حكومية لقياس واستطلاع ميداني للوقوف على خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن برنامج "الطائف للجودة والتميز" في مرحلته الرابعة.

وأشار الأمين العام للبرنامج الدكتور زبن الثبيتي، إلى أن الجهات التي ستخضع للاستطلاع الميداني هي الشؤون الصحية بمرافقها من مستشفيات وبعض المراكز الصحية، والتعليم العام، والتعليم الجامعي، والأمانة، والمرور، والشرطة، والدفاع المدني، والجوازات، والأوقاف والمساجد، والهلال الأحمر.

وأكد أن برنامج الطائف للجودة والتميز يهدف إلى الارتقاء بأداء مختلف الإدارات الحكومية من أجل تقديم أفضل الخدمات عبر مختلف الجهات، حيث يأتي انطلاق البرنامج من خلال "جائزة الطائف للتميز" في إطار الحرص على تحفيز الجهات الحكومية على التنافس المحمود، ليعود بالنفع على المستفيدين من تلك الجهات.

