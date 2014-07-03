الهيئة لـ"العربية.نت": سنزيد من عملنا الميداني

أثار قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإلغاء وحدة العمليات الميدانية جدلا واسعا قبل أن يتبين أن المقصود من هذا القرار هو زيادة العمل الميداني وتركيزه على مراكز الهيئة في مدينة الرياض .

وقال تركي الشليل المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعربية نت " قبل فترة أنشأنا هذه الوحدة وكان الهدف منها أن تساند مراكز الهيئة ال44 والمنتشرة في مدينة الرياض خلال أيام الذروة وخاصة في ايام نهاية الأسبوع " .

وأضاف تركي الشليل الذي صدر قرارا في وقت سابق بتكليفه مديرا عاما لهيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض للعربية نت " رأينا بعد ذلك أنه بدلا من هذا سنقوم بتزويد كل المراكز بالعاملين في هذه الوحدة ولكن بشكل دائم للقيام بالأعمال الميدانية " .

ويرى أن القرار كان واضحاً وجرى توضيحه من خلال موقع تويتر وأضاف للعربية نت " نتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على عملنا ونتوقع أن يزيد من انتاجيتنا في الفترة المقبلة " .

وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فد أصدر اليوم قراراً يقضي بإلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية مع نقل موظفون الوحدة (حسب توضيح تلهيئة على مراكزها ال44 في الرياض ) لحاجتها لدعم العمل الميداني طيلة أيام الأسبوع.

