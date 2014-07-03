بوابة إلكترونية لإرشاد الحجاج والمعتمرين

يعتزم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى إنشاء بوابة إلكترونية توفر خدمات التوعية والإرشاد والتوجيه، وتمكّن الزائر من الحصول على المعلومات والإرشادات مجاناً وعلى مدار الساعة لتوفير جميع أشكال العناية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

وأكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور أسامة المدني أن جامعةَ أم القرى، واستشعاراً منها لخصوصيِّةِ الموقعِ وشرفِهِ، جَعَلَتْ من ضمنِ خطَطِها الاستراتيجية توظيفَ سائرِ إمكاناتِها لخدمةِ الحجيج والمعتمرينَ والزوَّار؛ من خلال معهد خادمِ الحرمينِ الشريفينِ لأبحاثِ الحجّ والعمرةِ الذي يحظى بدعم واهتمام من لجنة الإشراف العليا على المعهد برئاسة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة دائمة ومستمرة لجميع أعمال المعهد من قبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز.

