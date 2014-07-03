أوباما يبحث مع الملك عبدالله الوضع في العراق

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ناقش العراق والعنف المتزايد هناك في مكالمة هاتفية الأربعاء مع العاهل السعودي الملك عبد الله.

وأضاف في بيان أن أوباما شكر العاهل السعودي على تعهده بتقديم 500 مليون دولار لمساعدة من تشردوا من جراء العنف المتزايد هناك.

وأوضح البيت الأبيض أن أوباما والملك عبد الله ناقشا ضرورة أن يشكل العراق حكومة جديدة تشمل كافة الأطياف "وتوحد كل الطوائف المختلفة في العراق."

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، قد تلقى الأربعاء اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي باراك أوباما، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".