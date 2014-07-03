شرطة الحرم تضبط "ناشل" هواتف نقالة

قبض رجال الأمن وشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة العاصمة المقدسة على وافد آسيوي متهم بنشل عدة معتمرين، وأخذ أغراضهم الشخصية.

وأكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أن "رجال الأمن في شرطة العاصمة المقدسة تمكنوا من ضبط المتهم الذي كان يمارس عمليات نشل المعتمرين أثناء عملية توزيع الإفطار في الحرم المكي الشريف مساء أمس".

وزاد المقدم القرشي "عند تفتيش المتهم وجد بحوزته ستة أجهزة (هواتف نقالة)، ولايزال المتهم موقوفاً في شرطة أجياد، تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم".