مشروع إفطار الملك عبدالله لـ400 ألف صائم بالسودان

دشن مساء أمس مشروع إفطار خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأكثر من 400 ألف صائم، موزعين على مختلف ولايات السودان.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، فيصل معلا "إن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - يأبى في كل عام إلا أن يشارك إخوانه أهل السودان في إفطارهم الرمضاني بتقديم وجبات إفطار طوال شهر رمضان المبارك لأكثر من 400 ألف صائم، موزعين على جميع ولايات السودان، ليستفيد منها الفقراء والمساكين والمحتاجون والمنظمات والجمعيات الخيرية وطلاب الجامعات ومن هم داخل السجون وعدد من مراكز تحفيظ القرآن وغيرهم".

وأعلن عن إنشاء وافتتاح مراكز صحية في منطقة الفتح اثنين والفتح ثلاثة والفتح أربعة، وحفر العديد من الآبار في السودان، مشيراً إلى أنه سيتم تطويرها إلى مراكز أكبر حجما في المستقبل القريب.

وبين أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بدأت في تشييد 600 وحدة سكنية بولاية الجزيرة وسط السودان دعما من خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل رسالة محبة وسلام وتعاضد مع الأشقاء في السودان، وجزءا من الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للسودان.