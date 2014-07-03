ملتقى خيري يسعى لتجهيز 100 ألف معاق لسوق العمل

يسعى ملتقى المعرفة الخيري الأول للمعاقين حركيا للتدريب والتطوير إلى إعداد 100 ألف معاق لسوق العمل، حيث انطلقت النسخة الأولى من الملتقى اليوم في جدة بمشاركة عدد من الخبراء والمدربيين.

ويستهدف الملتقى كافة الشرائح في الإعاقات، فيما ركز خلال نسخته الحالية على الإعاقات الحركية، حيث بدأ عشرة خبراء ومدربين ورش العمل لتدريب 80 معاقا حركيا تحت إشراف أكاديمية بيتا للتعليم والتدريب.

وقال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، الدكتور خالد بترجي، إن الملتقى سوف يقدم خدماته التدريبية والتأهيلية لما يربو عن 80 متدربا ومتدربة ممن هم على رأس العمل أو يستعدون للدخول والانضمام لسوق العمل لرفع الكفاءة لديهم، وتطوير مهاراتهم، وتحسين أدائهم ليكونوا فعالين في المجتمع.

وأفاد بأن ورش التدريب سيرأسها فريق المدربين المؤهلين باحترافية عالية ومعتمدين في تطوير وتنمية المهارات وبالتعاون مع الجامعة الكندية الدولية CICCE لتقديم هذه الدورات لتنمية وبناء وتطوير مهاراتهم الفكرية والعقلية، وتحسين الأداء الوظيفي ليكونوا أعضاء فعالين في مجتمعنا.

ولفت إلى أن المتدربين ممن أكملوا البرنامج التدريبي التطويري بنجاح سيحصلون على شهادة دبلوم رمزية لإكمال ساعات تدريبية بنجاح معتمدة من قبل أكاديمية بيتا للتعليم والتدريب وبالتعاون مع الجامعة الكندية الدولية CICCE.