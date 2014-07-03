‏‫وفاة وإصابة 14 شخصاً إثر انقلاب حافلة معتمرين

باشرت 8 فرق إسعاف أرضي وطائرتا إسعاف جوي من الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، حادث انقلاب حافلة معتمرين من مختلف الجنسيات ببحرة مقابل محطة النايف باتجاه مكة المكرمة.

وبين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، علي عبدالله الغامدي، أنه نتج عنه حالة وفاة واحدة، وتعرض حالة لإصابة خطيرة، و12 حالة مستقرة، حيث تم تقديم الخدمات الإسعافية لهم ومعالجة جميع المصابين، حيث تم نقل 13 حالة، منها حالتان لمستشفى الثغر بجدة، و12 حالة لمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر بمكة المكرمة، مشيرا إلى أن المصابين من جنسيات مختلفة بين الباكستانية والهندية واليمنية.