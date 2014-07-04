راقٍ يبتز ثلاث أخوات ويطلق إحداهن من زوجها

تمكنت فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الدمام من القبض على راقٍ يقوم بابتزاز النساء، وذلك بعد استقبال الهيئة لبلاغ من ثلاث أخوات وقع عليهن ابتزاز من راقٍ ترددن عليه للعلاج، معتقدات أنه يقوم بالرقية الشرعية، وأثناء ترددهن عليه أوهمهن بأن بهن مساً من الجن، وقام بضرب إحداهن بمطرقة على رأسها، ثم قام بتبخيرها، وأعطاها خاتما زعم أن به ملكا من ملوك الجن، ثم قام بتصويرها، وأخذ صورها الخاصة من جوالها، وقام بابتزازها بصورها لتمكنه من نفسها.

وأوهم الأخت الأخرى بأنها مصابة بمس وتحتاج للعلاج، ثم أخذها مع زوجها لساحر في دولة مجاورة، وعند عودتهم أقام عندهم في منزلهم عدة أشهر لمراقبة حالتهم، حسب وصية الساحر، وأخذ صورا لها، وقام بتهديدها بصورها، وخببها على زوجها بأخبار الزوج بأن لديه صورا لزوجته، وهدده بنشرها، مما تسبب بخلافات مع زوجته وقام بطلاقها، واستولى على ذهب الأخت الثالثة بعدما أوهمها بأن بها مساً من الجن، وأخذ صورها ليهددها بها حتى تمكنه من نفسها. وأصبحت حياة الأخوات بخوف وقلق، وازداد مرضهن وخوفهن من الفضيحة أو تحقيق رغباته الدنيئة.

وبعد معاناة تقدمن ببلاغ للهيئة، وعلى إثره تم التحري عن الراقي وجمع المعلومات عنه، وفي إحدى محاولاته للضغط على إحداهن للخروج معه أو نشر صورها تمكنت فرقة الهيئة من إعداد كمين والقبض عليه، ووجد بجواله صور ضحايا ابتزازه، وأقر بأفعاله، وتمت إحالته للشرطة، وإرسال أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص تمهيداً لإحالته للشرع.