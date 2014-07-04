مسن يطارد سيارة ويطلق عليها النار

أوقفت الدوريات التابعة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية مواطناً قام بإطلاق النار على مركبة أخرى يستقلها مواطن آخر في طريق الرياض - الدمام.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مواطن تعرض لإطلاق النار في "طريق الرياض" من مواطن عند قيام قائد مركبة بإطلاق النار تجاه مركبة نقل يستقلها ومضايقته في الطريق، وعلى الفور باشرت دوريات الأمن التحرك تجاه مركبة مطلق النار وفق الأوصاف التي تم تمريرها من المبلغ واستيقافه حيث تبين انه مواطن خمسيني تم القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الإطلاق بالإضافة لضبط كمية من الذخيرة وحبوب يشتبه بانها مخدرة بحوزته، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات الى الجهة المختصة لمواصلة التحقيق وإحالته إلى القضاء.