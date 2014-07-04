الداخلية: معتدون يقتلون عسكرياً في منفذ الوديعة

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، اليوم الجمعة، مقتل رجل أمن بعد تعرض دورية أمنية بالقرب من منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، لإطلاق نار.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان له "عند الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً، وبالقرب من منفذ الوديعة الحدودي تعرضت دورية أمنية لإطلاق نار قتل على إثره قائدها وقد تولت قوات الأمن مطاردة المعتدين الى محافظة شرورة وتم تبادل إطلاق النار معهم حيث قتل منهم ثلاثة وأصيب رابع وألقي القبض عليه، وتتولى قوات الأمن تفتيش بعض المباني التي ربما يكون لجأ إليها شخص أو اثنان من المعتدين، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".