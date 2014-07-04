السعودية.. مقتل ثلاثة رجال أمن على نقطة حدودية

تكشفت لـ"العربية" معلومات جديدة عن الذين فشلوا في محاولة التسلل إلى السعودية واعتدوا على قوات الأمن صباح اليوم، وقتلوا عسكرياً قرب نقطة حدودية مع اليمن.

وقالت مصادر لـ"العربية" إن المعتدين الستة سعوديي الجنسية، وأحدهم ضمن المطلوبين لوزارة الداخلية. ويتزامن ذلك مع حصول "العربية" على صور لجثث المعتدين بعدما تصدت لهم قوات الأمن وقتلتهم.

وأوضحت " القتلى من عناصر الأمن السعودي ثلاثة، أحدهم من منسوبي حرس الحدود".

وأعاد الأمر لأذهان السعوديين حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، إذ تصادف اليوم الذكرى الخامسة لها.