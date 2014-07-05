الإعلام والرأي العام

كانت أبحاث الدارسين في فترة ماضية تنصب حول دراسة الإعلام والجمهور، وكيف يتأثر بالرسائل والمعلومات الموجهة إليه، والتي تبلور لديه فكرة معينة دون أن يحدث رد فعل، ولكن في صدد التطورات التي حظيت بها هذه الدراسات، فقد أوجدت مفاهيم جديدة يمكن أن تضاف لسمة الجمهور، بحيث تتركز الدراسة على العلاقة التي تربط بين المعلومة وأسلوب التلقي لدى الفرد، باعتبار السلوك الاتصالي جزءا من السلوك الاجتماعي للأفراد، وهذا ما يتمثل في انسياب الرسائل المختلفة من مصادر مختلفة أيضا إلى حواس المتلقين، ومن هنا يمكن الاستدلال على المعايير الثقافية في أي مجتمع من خلال استخدام الجمهور لتلك الوسائل، ونسبة التفاعل مع محتوى الرسائل الموجهة إليه من خلالها.

يمكن لأي شخصية بارزة إعلاميا أن تقدم الفكرة المراد إيصالها إلى الجمهور في قالب عاطفي وحسي مكثف، يسمح بتمرير الأفكار وغرسها في اللاوعي، حد الوصول إلى قناعات الناس وإيمانيتاهم، ومن خلال هذه الطريقة يُسجَن المتلقي ويُعطل عقله بشكل يسهل توجيهه، ومن هنا تأتي صناعة الجمهور بتأسيسه عقليا على خلفية واحدة تسهل إدارته بأقل جهد ممكن، باعتبار الرمز الإعلامي أداة محركة للجمهور، تستطيع أن تكيف آراء الناس وقناعاتهم، وحتى مقدار غضبهم، حيال قضاياهم ومصالحهم العامة، فهو يتمتع بقدرة عالية على التأثير.

قياس النجاح لقضية ما بمقدار تأثر الجماهير تعود لنسبة الكفاءة التي تتمتع بها سياسة اللعبة المحركة للجمهور، فهو مايزال يُستهلك نسبيا في أنماط استيعابه، وحاسما في القدرة على صناعة التحولات الاجتماعية حين تصنع منه الآراء بحسب التوجيهات المختلفة وحتى المتناقضة منها، وبعد أن كان المتلقي سلبيا أمام قوة المادة التي يتم تسييلها دون وعي في جملة وعيه، وعلى الرغم من أن الجماهير ساعدت في تسديد الكثير من الأهداف التي قد تكون أحيانا ضد مصالحها، إلا أن الإيجابية تتمثل في تعدد الاتجاهات ومصادر التلقي للمعلومة، التي فتحت مجالا أوسع لتعددية الفكر لدى الجمهور، مما أدى إلى إنتاج ثقافات تساعد الفرد في البحث عن سؤال الذات والهدف وقيمة المعلومة.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"

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