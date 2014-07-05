بيان تفصيلي يوضح حقيقة حادثة "شرورة"

أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأنه ومع توجه جموع الصائمين إلى صلاة الجمعة يوم أمس قدمت سيارة صالون جيب تحمل لوحات خليجية وعلى متنها ستة أشخاص وحال وصولهم للمنفذ باشروا إطلاق النار واستهداف دورية أمنية حيث قتل قائد الدورية وتم الاستيلاء عليها من قبل شخصين من الجناة والتوجه بها الى محافظة شرورة.

وأضاف "وعلى الفور قام رجال الأمن بمطاردتهم والاشتباك مع من يستقل السيارة الأولى حيث قتل منهم ثلاثة وأصيب الرابع وألقي القبض عليه في حين قتل رجلا أمن وفي الوقت ذاته اتجهت السيارة الأخرى التي تم الاستيلاء عليها ويستقلها اثنان من الجناة الى مبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شرورة إذ تمكنوا من دخول المبنى بعد مقتل أحد رجال الأمن وقد جرى تطويق المبنى من قبل قوات الأمن ومباشرة إخلائه من المتواجدين بداخله، وحوصر المعتدون في الدور العلوي واعطيت لهم الفرصة لتسليم أنفسهم، وفي ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم السبت 7 / 9/ 1435 عمد الجانيان الى تفجير نفسيهما".

وأكد التركي " قتل خمسة من الجناة وأصيب السادس وتم القبض عليه، وجميعهم من المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة ومتواجدين خارجها، وسوف يتم الإعلان عن أسمائهم فور استكمال إجراءات التثبت من الهوية، في حين قتل أربعة من رجال الأمن وهم صائمون وعلى ثغرة من ثغور الوطن، وهم:

العريف / فهد هزاع جريدي الدوسري

العريف / محمد مبارك مبروك البريكي

العريف/ سعيد هادي محمد القحطاني

الجندي اول /سعيد بن على حسين القحطاني.

وأوضح "قد ضبط بحوزة عناصر الفئة الضالة (14) قنبلة يدوية ، و(11) قنبلة مولوتوف، و(4) أسلحة رشاشة، و(26) مخزن طلقات للأسلحة الرشاشة، و(26) طلقة عيار (9) ملم، و(1549) طلقة للأسلحة الرشاشة".

