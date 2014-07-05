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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الدواء يجب ألاّ يكون تجارة

وبالتالي مصدراً للربح، وهذا هو الوضع في الكثير من البلدان المتقدمة كفرنسا، فالمواطن فيها لا يتكلف شيئاً في سبيل العلاج والحصول على الدواء، فهذا كله يتكفل به التأمين، وعندنا حسب النظام فإنّ العلاج مجاني، ولكنّ هذا غير حاصل على أرض الواقع، ويتكلف المواطن الغالي في شراء دوائه، وبعض أسعار الأدوية كتلك التي تعالج أمراضا مثل نقص المناعة (الأيدز) وفيروس الكبد الوبائي سي تتكلف مائة ألف ريال أو أكثر في العام، ومع زيادة تكلفة الأبحاث من المنتظر أن تزداد أسعار الأدوية بعامة، وهذا سيعرض المواطنين للمزيد من الإرهاق، وقد يعجزون عن شراء بعض الأدوية، ولهذا يجب ألا تكون الأدوية سبيلاً إلى الاسترباح، ونحن نلاحظ مع الأسف أنّ أسعارها عندنا أعلى من الدول المجاورة، بل أحيانا أغلى من أوروبا نفسها، وأحد الأسباب حتماً هو احتكارها من قبل وكيل واحد حصري، وهذا دعا، كما تقول إحدى الصحف، هيئة الغذاء والدواء إلى فكّ احتكار الأدوية، وإلزام شركاتها بتعيين وكيل ثان على الأقل لمستحضراتها المسجلة في الهيئة، وذلك في مدة لا تتجاوز مطلع العام الهجري 1437، وهذا ليس حلا بل نصف حل، والواجب إلى أن يكون هناك تأمين شامل وكامل يشمل الأدوية لكل مواطن، هو أن تلغى وكالات الأدوية، ويصرح للكل باستيرادها بدون حصر، فهل يتحقق ذلك ونرفع عبئاً ثقيلاً يرهق المواطنين الآن ؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/949834

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