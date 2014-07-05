السعودية.. إرهابيان يفجران نفسيهما في مبنى حكومي

فجر إرهابيان نفسيهما فجر اليوم بعدما حاصرتهما قوات الأمن السعودي، منذ صباح أمس الجمعة في مبنى حكومي في منطقة شرورة(جنوب السعودية).

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إنه سيتم الإعلان عن اسميهما وعن أسماء الثلاثة الذين قتلوا صباح أمس، فورا الانتهاء من إجراء تحليل الحمض النووي(Dna).

وأكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن تفجير الإرهابيين لنفسيهما، أتى بعد مقاومة شرسة من قبلهما لقوات الأمن، استخدما فيها الأسلحة الرشاشة ورمي عدد من القنابل ضد رجال الأمن، ولم يصب أحد من قوات الأمن بأي أذى طيلة فترة الحصار.

وأوضحت مصادر لـ"العربية.نت" أنه وجد بحوزتهم عدد من الأحزمة الناسفة، والقنابل اليدوية، وقنابل المولوتوف، وعدد من الرشاشات وكمية ضخمة من الذخيرة.

وكانت السلطات الأمنية السعودية أعلنت أمس عن مهاجمة ستة عناصر من تنظيم القاعدة لدورية أمنية في منفذ الوديعة، ما أسفر عن مقتل قائدها واثنين من عناصر الأمن، ونجحت قوات الأمن في صد مهاجمتهم، بقتل ثلاثة منهم، والقبض على الرابع وهو مطلوب لدى وزارة الداخلية. وفرار اثنين منهما إلى شرورة، وتمت محاصرتهما حتى فجرا نفسيهما.