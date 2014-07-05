فيديو يكشف قصة مسجد "الكوع"

الصراع على الآثار النبوية، وتتبع سيرها التاريخية، سمة تبرز في كل موقع، شهد خطى الرسول الكريم محمد أو إشارة تقود البحوث العلمية والمهتمين إلى ذلك، فمسجد الكوع الواقع في وادي وج في محافظة الطائف ضمن مواقع الجدل والاختلاف.

فمسجد بحجم الكوع التاريخي وفقاً لما رصده تقريراً لقناة العربية، لم يكن يوما بمنأى عن ساحة الجدل، فكانت حصته من ذلك حريقا لا يزال عالقاً في سقفه المتواضع كنقطة سوداء تسجّل في كتب التاريخ عملا مفتعلا .



ويتربّعُ مسجِد عبدالله ابن العباس على تل صخري، بمِساحة متواضعة كأشهر المساجد وأقدمها في محافظةِ الطائف، هنا للمكان واقع وإشارات لا تزال حاضرة .

وفي المسار ذاته في وادي وج، يصافح مسجِد المدهون عابري طريق المثناة ببناء صمم بنمطٍ عمراني قديم تم تشييده بالحجارة الصخرية القوية، تعلوه مئذنة اسطوانية الشكل ِ تحكي فنونَ العمارة الإسلامية.

