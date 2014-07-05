‏‫12 فرقة تخمد حريق محطة كهرباء بمكة

نشب حريق بعد ظهر اليوم بأعلى قمة جبل الشراشف بدحلة الرشد بحي المسفلة بمكة المكرمة، في محطة كهرباء ومجموعة من المخلفات حول المحطة امتد الى عدد 6 محلات تجارية مجاورة تقدر ابعاد المحل بـ (3×4)م تقع ضمن سوق شعبي تقدر ابعاده بـ (15×20)م، ويغطي الأجزاء الأمامية من المحلات مظله ساهمت في امتداد الحريق بين المحلات التجارية مع تضرر واجهة مسجد مجاور لموقع الحادث بالإسوداد الكربوني من أدخنة الحريق.

وبين الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني، بأن 9 فرق اطفاء و فرقتي انقاذ وفرقة كمامات باشرت الحادث، وتمت محاصرة الحريق واخمادة دون ان يمتد الى بقية المنازل والمواقع المجاورة.

وأشار إلى أنه لا توجد أي اصابات في الارواح سوى تعرض احد رجال الدفاع المدني لحالة اختناق بسيط تلقى العلاج عن طريق إسعاف الهلال الاحمر بموقع الحالة، لافتا إلى أن فرق اﻻطفاء واجهت صعوبة كبيرة في الوصول ﻻعلى الجبل مكان الحادث نظرا لضيق الأزقة وامتلائها بالسيارات واضطرت الفرق لمد فرعين من المياه طول كل واحد تجاوز 1200 متر، مؤكدا بأن التحقيق لا يزال جاري لمعرفة اسباب الحادث وتقدير الخسائر المادية



