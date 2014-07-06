نحن بحاجة إلى الغوص في ماهية التغرير، هذا المصطلح الذي أصبح الصفة التي تتبع كل من لحق بجماعة مسلحة ترتدي عباءة الدين، وهو مصطلح يشير إلى إحسان الظن بهؤلاء، فهم - بحسب ذلك - على طريق مستقيم لكن هناك من جاء وسحبهم إلى طريق سيئ منحرف. كان السؤال وما زال لماذا لشبابنا حصة معتبرة من المغرر بهم؟ صحيح أن هناك جنسيات من معظم بلدان العالم، إلا أن ما يهمنا من وقع من شبابنا في هذا المنحدر، نحتاج إلى معرفة ماهية هذا التغرير، والغوص فيه وفي تفاصيله والتدقيق في أسباب نجاحه. إن طرح أسئلة تبدأ بكيف ولماذا ومن؟ مسألة مهمة ليس لغرض الاتهام بقدر محاولة الفهم والاستيعاب، بوضع الأصابع على مساحات رمادية، وهي المقدمة لإيجاد الحلول. لماذا يستمر النجاح في ضم شباب سعوديين إلى هذه الجماعات على رغم التحذيرات والفتاوى أيضاً والنتائج المفجعة؟ كيف أصبح من السهل استخدام الشاب السعودي وهو في العشرينات من العمر لحمل حزام ناسف أو قيادة سيارة متفجرة في قضية لا يعلم من يمسك بخيوطها الأصلية ويديرها بنفس طويل، يلتحق براية فقط لأنها رفعت علم الجهاد والإسلام من دون النظر إلى مآلاتها ونتائجها التي أصابت المسلمين في مقتل.

تشخيص هذه المساحة الرخوة التي يتم التسلل منها «للتغرير» مقدمة لإصلاحها. من خلال النتائج في المعركة مع هذا الفكر، الواضح أن المواجهة التي تمت لم تكن في مستوى خطورتها وتغلغلها، أجزم أن هناك جملة من الأسباب لا سبباً وحيداً لاستمرار نجاح «التغرير»، ونسبته إلى سبب وحيد في الحقيقة هرب أكثر منه بحث عن حقيقة تفضي إلى علاج.



نقلاً عن صحيفة "الحياة"

alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/3422095/أحيانا----(«التغرير»----كيف-ولماذا؟)