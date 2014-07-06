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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

إذا عرف السبب

بطل العجب، والموضوع يتعلق بغيابنا الذي طال واستطال عن منافسات كأس العالم لكرة القدم، ولا أذكر آخر مرة شاركنا فيها لبعد العهد عنها، ولكنني أذكر أننا هزمنا أيامها بالثمانية من ألمانيا، ولهذا شعرنا بشيء من الفرح حين هزمت الجزائر منها في المسابقة التي تجري هذه الأيام ب ٢ - ١، خاصة وأنها اجتازت الدور الأول، وهو ما حققناه في مسابقة كأس العالم لعام ٩٤ في الولايات المتحدة، وسجل فيها سعيد العويران هدفه التاريخي ضدّ بلجيكا، والذي دخل سجل أجمل الأهداف في هذه المسابقة، ولكن بعد ذلك بدأنا في الهبوط مستوى وتمثيلا، ليس في كأس العالم فحسب، بل أيضا في كأس آسيا وأصبحنا نخرج من التصفيات التمهيدية، وشرعنا ننهزم من دول كنّا نهزمها بدستة من الأهداف، وكنت قد كتبت نثارا في نفس هذا الموضوع وقلت فيه إنني لا أعرف السبب في هذا الذي حدث، أمّا الآن فأنا أزعم أنني أعرف أحد الأسباب على الأقل، وهو ما نشرته إحدى الصحف عن تعثر مشاريع الرعاية العامة للشباب، ومعظمها مقرات أندية اعتمدت في الميزانية ولم يتم عمل أيّ إجراء فيها، وقد سردت الصحيفة هذه المشاريع وبلغ عددها سبعين مشروعا، فكيف يمكن أن يكون لدينا لاعبون وعلى مستوى جيد إذا لم تكن هناك ملاعب؟ وندرة الملاعب تعني اقتصار اللعب على الكبار وحرمان الفئة السنية الصغيرة منه

ولاعب الكرة إذا لم يبتدئ اللعب من سنّ السادسة على الأقل فلن يصبح لاعبا على الإطلاق، فهل نأمل من الرئيس الجديد أن يقيل عثرة هذه المشاريع ؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/950218

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