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خادم الحرمين يوافق على إنشاء محاكم متخصصة في التنفيذ

المصدر: الرياض - العربية.نت
صورة أرشيفية للمحكمة الجزائية بالرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمره بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة بالتنفيذ، وذلك في عدد من مدن المملكة بهدف رفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة.

وقال وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى: "إن الأمر الكريم يأتي في إطار دعم القضاء المتخصص بما يخدم المرفق العدلي بتسريع آلية عمله في سياق مفهوم العدالة الناجزة، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء".

وأكد أن قضاء التنفيذ بعد رفع مستوى دوائره إلى محاكم سيضطلع بالمزيد من الجهود القضائية لخدمة أهم مراحل دورة القضية وهو التنفيذ.

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