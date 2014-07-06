الأمير سلمان للقوات المسلحة: المهمة الحفاظ على أمننا

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعاً مع رئيس هيئة الأركان العامة ونائب رئيس هيئة الأركان العامة وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، استمع الأمير سلمان بن عبدالعزيز خلال اللقاء لإيجاز منقول من مركز عمليات الدفاع الوطني عن آخر استعدادات القوات المسلحة وجاهزيتها لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الظروف والأوقات.

وأكد ولي العهد خلال لقاء عقده مع رئيس هيئة الأركان العامة وقادة أفرع القوات المسلحة "مهمة الحفاظ على أمن بلدنا بكل حدوده هي مهمة كبرى يشرف القوات المسلحة أن تساهم فيها والحمد لله أنتم وآباؤكم وأجدادكم قاموا بواجبهم في خدمة دينهم وبلادهم ونحمد الله على كل حال".

وأضاف "أن بلادنا هي بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين منطلق الإسلام منطلق العروبة، وفيها أمن واطمئنان وخير والحمد لله، وهذا يأتي بفضل الله قبل كل شيء، ثم لأبناء هذه البلاد ثم لدولتها التي قامت على الشريعة الإسلامية وهذا مبدأها منذ زمن وليس اليوم، والحمد لله هذا خير وهذا ما يؤكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، دائما بلد الإسلام والعقيدة الإسلامية بلاد المسلمين ككل قبلة المسلمين بلاد العرب ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بواجبنا جميعاً، وأنتم والحمد لله في الطليعة بقواتنا المسلحة المدافعة والحامية لحدوده وهذا ما نرجوه وأدعو الله التوفيق".