السعودية: تفاصيل الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة، وتفجير إرهابيين لنفسيهما داخل مبنى في شرورة (جنوب السعودية).

وقال التركي في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس السبت "لا نستبعد أن يكون الهدف من تحصن الإرهابيين في مبنى في شرورة استدراج رجال الأمن إليه، ومن ثم تفجير نفسيهما".

وأضاف "بعد تحصنهما في المبنى، كان يوجد عشر رهائن فيه، وتم تحرير تسع منهم، بينما قتل العاشر".

وأوضح التركي أنه "طيلة فترة الحصار وجهت إليهم نداءات بتسليم نفسيهما، لكنهما لم يلبيا، ولم نعرف طيلة حصارهما الهدف من هذه المؤامرة الإرهابية".

وأكد خلال المؤتمر "أنه طيلة الحصار تم إطلاق النار وقذف قنابل من قبلهما على قوات الأمن، كما تم ضبط أسلحة بحوزتهما لم يتمكنا من استخدامها".

وشدد التركي على أن وزارة الداخلية لديها إجراءات أمنية في المنافذ وستقوم بمراجعتها بعد هذه الحادثة، بناء على توجيهات وزير الداخلية.

وأوضح "سنتوصل بعد التحقيق إلى هدف تلك المؤامرة، التي أسفرت عن مقتل 4 من رجال الأمن، وإصابة تسعة آخرين، ومقتل خمسة إرهابيين، وإصابة السادس صالح محمد عبدالرحمن السحيباني المطلوب الأمني على القائمة الصادرة في عام 1430هـ، وتم القبض عليه، ويتلقى العلاج حالياً".