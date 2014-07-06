الملك يأمر بصرف مليار ريال لمستفيدي الضمان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمراً عاجلاً بصرف مساعدة بأكثر من 1.395 مليار ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن هذه اللفتة الأبوية ليست مستغربة عليه، حيث يحظى قطاع الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي - على وجه الخصوص - برعاية ومتابعة خاصة من مقامه الكريم، كون الضمان الاجتماعي يقوم على تسديد الاحتياجات المعيشية الضرورية لأكثر الفئات احتياجاً في المجتمع من العجزة، وكبار السن، والمرضى، والأرامل، والمطلقات، والمهجورات، والأيتام، وأسر السجناء وغيرهم ممن تقطعت بهم السبل.

وبين أن الوزارة ستشرع فوراً في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنفاذ التوجيه السامي الكريم لصرف هذه الإعانة، لتستفيد منها أسر الضمان في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذه الإعانة الرمضانية العاجلة تأتي إضافة إلى المعاش الشهري الذي تستلمه أسر الضمان كل شهر.

وأهاب بجميع المشمولين بهذه المساعدة عدم مراجعة المكاتب حيث ستودع بحساباتهم آلياً مباشرة.