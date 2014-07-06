حكاية ملايين الريالات التي تلفت في حريق "الفجر"

بعد ساعات من نشوب حريق في قسم الجراحة بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، الذي اشتهر بإسم حريق" فجر"، سرت أنباء أن قيمة الأجهزة الطبية التي تلفت في ذلك حريق تبلغ ملايين الريالات، مع تفاوت الأرقام بين متداولين هذه الأنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي ظل تلك الأنباء، ظهرت أسئلة حول الحريق، ولعل من أبرزها متى يعاود العمل في القسم الذي نشب فيه الحريق، وهل هناك شبهة جنائية وراء ذلك؟، وماهي القيمة الحقيقة لأجهزة الطبية التي ذهبت بسبب الحريق.

"العربية.نت" حملت تلك الأسئلة إلى المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة عبدالوهاب شلبي الذي خص "العربية.نت" بإجابات عن حقيقة ما أثير.

البداية مع عودة العمل في القسم، إذ أكد شلبي أنه بالنسبة 90% صباح غداً (الأثنين)، إذ لا تزال عملية تنظيف الطابق كامل في المستشفى قائمة حتى الآن.

وأوضح شلبي " لا توجد أي شبهة جنائية وراء الحريق الذي نشب في القسم، وهذا تم إثباته رسمياً، إذ تبين أن سبب الحريق هو التماس كهربائية في إحدى المكيفات".

وأشار إلى " الأجهزة الطبية في القسم، لم تتلف، وما يتم حالياً هو صيانتها من آُثار الدخان الذي طبع لونه الأسود في جميع أقسام الطابق، سواء غرفة المرضى أو الأجهزة الطبية أو جدران الطابق".

ولفت شلبي إلى أنه تواجد في لحظة الحريق الدكتور سري بن إبراهيم عسيري نائب مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة المقدسة، والدكتور رائف بن أحمد قطب مدير المستشفى، و الدكتور هتان بوجان مدير إدارة الأزمات والطواري في صحة مكة مكرمة، واليوم الظهر زار مدير عام الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة الدكتور عبدالسلام نور ولي للوقوف على الوضع.

وكانت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تمكنت من إخماد حريق نشب فجر اليوم في مستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة، إثر التماس كهربائي محدود في الدور الثاني من المستشفى.

وأوضح الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، عبدالوهاب شلبي حينها أن "الحريق كان محدوداً في الدور الثاني من المستشفى وتحديداً في قسم الجراحة. وقد تم إخلاء 52 مريض وتحويلهم الى مستشفيات أخرى بمكة المكرمة".