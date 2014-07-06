سعيد العويران يتمنى الانضمام لفريق قناة"العربية"

تعود الفرق المشاركة في بطولة شماغ البسام للإعلاميين غدا الأحد الى ملعب نادي الرياض بعد توقفها في اليومين الماضيين لتزامن مباريات البطولة مع نهائيات كأس العالم التي تحتضنها البرازيل.

وشهدت الجولتين الأوليين من البطولة تنافسا كبيرا من الفرق المشاركة في البطولة والتي قُسِمت على مجموعتين، ضمت كلٌّ منها ٥ فرق، يتأهل اول كل مجموعة ليلاقي ثاني المجموعة الاخرى في نصف النهائي.

من جانبه، تمنى نجم الكرة السعودية سعيد العويران المشاركة في البطولة ممثلا لقناة العربية، وقال: "أتمنى لو أتيحت لي فرصة المشاركة مع فريق قناة العربية تقديراً للمذيع بتال القوس"، مضيفا "أعجبت كثيرا بروعة تنظيم البطولة، وأتمنى أن تخلو من الخشونة وأن تسهم في اكتشاف بعض الوجوه الواعدة في الجانب الرياضي".

وتحظى البطولة التي تقام على ملعب صالة نادي الرياض المغلقة بمتابعة جماهيرية كبيرة، اذ حضر اول أيامها ٥٢٤ متفرج، فيما يتم نقل المباريات على الهواء مباشرة عبر حساب خاص لها في يوتيوب.

