ضبط محال تتلاعب في الماركات بتبوك

كشفت جولات رقابية أجرتها الفرق الميدانية لوزارة التجارة والصناعة في عدد من المحال التجارية بأسواق تبوك وجود عمليات تزوير وتلاعب في الأجهزة والأدوات الكهربائية ومواد السباكة، تتمثل في تزوير بلد المنشأ، حيث تم ضبط عدد من المحال التي تضع عبارة صنع في "ألمانيا" و"اليابان" على منتجات صنعت في "الصين"، وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة، تمهيداً لإتلافها، واستدعاء المتورطين للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبلغ إجمالي أعداد المضبوطات نحو 4 آلاف سلعة واشتملت على أكثر من 2000 قطعة من الأجهزة والتوصيلات الكهربائية المنزلية، وأنوار الإضاءة، البعض منها مجهولة البيانات التجارية، إضافة إلى أكثر من 1500 قطعة أدوات صحية صنعت في الصين.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال الحملة سوء تخزين البضائع داخل المستودعات، فيما حرر عدد من مخالفات عدم وضع بطاقة السعر، وعدم منح فواتير الشراء للمستهلكين، إضافة إلى تسجيل مخالفات عدم تعريب الفواتير.