كورونا ينكمش في رمضان

خمس حالات مصابة بفيروس كورونا سجلتها وزارة الصحة السعودية منذ بداية شهر رمضان، وذلك بحسب الإحصائيات التي تقوم الوزارة بتحديثها يومياً فيما يتعلق بالإصابات الجديدة أو الحالات التي تماثلت للشفاء أو حالات الوفاة بسبب الفيروس.

وشهدت إحصائية الإصابة بالمرض انخفاضاً كبيراً خلال الشهر الأخير وانحساراً لموجة المرض، الذي تفشى في مرافق صحية في السعودية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من العام الجاري قبل أن يدخل المرض حالة من الانخفاض في الأعداد المصابة به وصلت إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في المملكة خلال بعض الأيام في الشهر الأخير من العام الجاري.

وتبعاً لانحسار موجة الفيروس قررت وزارة الصحة في وقت سابق تعليق قرار بعدم منح إجازات للممارسين الصحيين من أطباء وفرق تمريض كانت الوزارة قد اتخذته قبل ثلاثة أشهر لمواجهة المرض والتعامل بكل إمكانياتها الفنية والبشرية مع الحالات المسجلة والمؤكد أو المشتبه بإصابتها بفيروس المتلازمة التنفسي.

وكانت الحكومة السعودية بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء مرض كورونا الذي لم يتوفر له بعد أي لقاح لتفاديه أو علاج مباشر لأعراضه، وبداية هذه الجهود مع تكليف وزير العمل المهندس عادل فقيه بتولي دفة القيادة في وزارة الصحة التي بدأت منذ ذلك الوقت في القيام بعدة خطط للتصدي للمرض، كان أبرزها تخصيص مستشفى لاستقبال الحالات المصابة في مدن الرياض وجدة والدمام والاجتماع مع خبراء عالميين للوصول إلى خطة وقائية لاحتواء انتشار المرض.

يذكر أنه وبحسب إحصائية وزارة الصحة المنشورة على موقعها الإلكتروني فإنه تم تسجيل إصابة 716 حالة بفيروس كورونا منذ العام 2012. وحتى الآن توفي منهم 293 حالة مصابة بالمرض فيما لا يزال 39 حالة مصابة بالمرض تتلقى العلاج داخل المستشفيات في السعودية أو في إطار العزل المنزلي.