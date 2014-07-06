مهرجان جدة .. وماذا بعد؟

المهرجان الذي تشهده جدة خلال شهر رمضان ومن المقرر استمراره خلال أيام العيد أنموذج للمسرح المفتوح، المسرح الذي لا يمكن أن يتحقق مفهوم المدينة دون وجوده، وإقامة هذا المهرجان مثلها مثل الإقبال عليه، إذ أنهما منجزان يشهدان لجدة، ممثلة في الجهات المسؤولة التي أقامت هذا المهرجان وتتولى الإشراف عليه، وأهالي جدة وزوارها الذين تعج بهم شوارع جدة التاريخية وساحاتها وهم يتابعون الفعاليات المختلفة التي يقدمها هذا المهرجان.

مهرجان رمضان جاء امتدادا للمهرجان الذي شهدته جدة خلال إجازة الربيع، والذي شكل نجاحه وما شهده من إقبال حافزا حرض المسؤولين في جدة على إقامة مهرجان رمضان، والذي من المفترض ــ بدوره ــ أن يشكل حافزا على الاستمرار في إقامة مهرجانات مماثلة في كل مناسبة من المناسبات وفصل من الفصول، ومن شأن ذلك كله أن يمنح جدة أفقا ثقافيا مميزا ويدعم كونها مدينة سياحية تستطيع أن تجتذب زوارها بتراثها كما تمكنت من جذبهم بشواطئها وأسواقها ونمط الحياة العامة التي تتميز بانفتاحها على الأفقين العربي والعالمي، والذي يميزها عن كثير من مدن المملكة.

وإذا كان رمضان قد أوحى للقائمين على هذا المهرجان بموضوعاته التي تتناولها الفعاليات المختلفة فيه والمستمدة من تراث جدة الحضاري، فإن من شأن كل مناسبة في جدة أن توحي بموضوعات خاصة بها تكون ملهمة لما يقدم في المهرجانات المقامة خلالها بالفعاليات التي توثق علاقة الأجيال الناشئة بتراث المدينة التي يقيمون فيها وتعزز انتماءهم لها، كما يمكن للقائمين على هذه المهرجانات تطعيمها بفنون مدن ومناطق أخرى توثق الصلة بين رواد مهرجانات جدة وبقية مناطق ومدن المملكة، فضلا عن الانفتاح على الفنون العربية والعالمية التي من شأنها حين يتبلور التعاطي معها أن تكرس حضور جدة، باعتبارها مدينة أممية تتعايش فيها الثقافات وتلتقي في ساحاتها الحضارات.

مهرجان جدة في رمضان لا يمكن لنجاحه أن يتحقق إلا إذا ما كان محرضا على مهرجانات قادمة ومستمرة تشكل مسرحا مفتوحا في مدينة لا تزال بحاجة إلى مسرح كي يتحقق لها انتماؤها إلى المفهوم الثقافي المعاصر لمدينة تحيا في القرن الواحد والعشرين.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

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