نشوب حريق في مستشفى الششة وإخلاء 52 من المرضى

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق نشب قبل قليل في مستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة، إثر التماس كهربائي محدود في الدور الثاني من المستشفى.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، المقدم صالح العلياني لـ"العربية.نت": "تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغاً عند الساعة 4:45 من صباح هذا اليوم الأحد يفيد باندلاع حريق في مستشفى الششة. وعلى الفور تم تحريك 9 فرق من سيارات الدفاع المدني المتنوعة، ما بين سيارات إطفاء وأخرى سلالم وانقاذ، إلى موقع الحدث، حيث تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي. ولا يزال الوضع مطمئن من جميع الجوانب".

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، عبدالوهاب شلبي، أن "الحريق كان محدوداً في الدور الثاني من المستشفى وتحديداً في قسم الجراحة. وقد تم إخلاء 52 مريض وتحويلهم الى مستشفيات أخرى بمكة المكرمة".

وأضاف شلبي: "لم ينتج عن الحريق لا أصابات ولا وفيات، سوى بعض التلف الذي لحق بالأجهزة الطبية.. والوضع الآن أكثر هدوءً".