وفاة طفلين بعد انهيار سقف منزلهم

انهار سقف منزل في مكة، نتج منه وفاة طفلين وإصابة اثنين. وكشف الناطق الإعلامي في إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسمة المقدم صالح العليان أن سبب الانهيار هو حريق نشب في المنزل.

وأضاف في بيان له "‏ باشرت 3 فرق اطفاء و فرقتي انقاذ حادث حريق نشب في منزل شعبي بحي الملاوي بالعاصمة المقدسة اليوم الاحد وعند الوصول الى الموقع اتضح ان الحريق بمنزل شعبي مكون من دور واحد مبني من الطوب ومسقف بالخشب تم اقتحام الموقع من قبل افراد الدفاع المدني لمباشرة اعمال اﻻطفاء واﻻنقاذ كما كان لطبيعة المنزل الانشائية دور في سرعة انتشار الحريق وكذلك حدوث انهيار في اسقف المبنى وقد تمكن افراد اﻻنقاذ من اخراج اربعة اطفال من داخل المنزل".

وأوضح" بعد الكشف من قبل الهلال الاحمر على الحالات التي تم اخراجها عن طريق الدفاع المدني اتضح وفاة حالتين منهم واصابة الحالتين الاخرى جرى نقلها للمستشفى.وأكدت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في هذا السياق التنبيه على كافة المواطنين والمقيمين ضرورة خفض اﻻحمال الكهربائية وابعاد مصادر التيار عن اﻻشياء سريعة اﻻشتعال والتأكد من توفر التهوية الﻻزمة قبل الخلود للنوم .متمنين للجميع السﻻمه الدائمة".