ولي العهد معزياً ذوي ضحايا "الوديعة": نعتز بهم

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز على اعتزاز المملكة برجال الأمن الأربعة الذين قتلوا في أحداث منفذ "الوديعة". وقال في اتصالات هاتفية أجراها مع ذويهم، اليوم الأحد، " المملكة تعتز بأبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم وهم صائمون في هذا الشهر الكريم في سبيل حماية الوطن والذود عنه ، و أن يجعلهم في جنات النعيم وأن يحمي المملكة من شرور المجرمين ومن تسول له نفسه إلحاق الأذى بأمن واستقرار المملكة".

يذكر أن القتلى" العريف فهد هزاع جريدي الدوسري ، والعريف محمد مبارك مبروك البريكي ، والعريف سعيد هادي محمد القحطاني ، والجندي أول سعيد علي حسين القحطاني".

