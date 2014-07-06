400 فتاة سعودية يمتهنّ صيانة الجوالات

تسعتد 400 فتاة سعودية متخصصة في صيانة وبرمجة الجوالات الدخول في سوق العمل الذي يشهد طلبًا كبيرًا لمثل هذا التخصص لعدم توفر المتخصصين في هذا المجال من العنصر النسائي.

تحتفل الفتيات بتخرجهن من الدفعة الأولى لبرنامج مهارات وصيانة وبرمجة أجهزة الجوال، حيث يهدف البرنامج الذي تبنته "موبايلي" والمعهد الوطني النسائي بجدة، إلى تدريب 1000 فتاة سعودية على برمجة وصيانة أجهزة الهواتف المتنقلة على مدى 3 سنوات بدأت بالدفعة الأولى منه بـ 400 فتاة من مستفيدات الجمعيات الخيرية والمراكز والمؤسسات الاجتماعية في جدة والمحافظات المجاورة.

وأوضحت المدير العام للمعهد الوطني المتخصص النسائي للتدريب أماني الزيلعي ، انه تم تدريب الملتحقات في البرنامج في سنته الأولى والمرشحات من عدد من الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء في جدة وبعض المحافظات المحيطة اضافة الى الجهات العامة في الاعاقة والفئات الخاصة ، تم تدريبهن طوال الأشهر الماضية بطريقة شيقة وغير تقليدية على برمجة و صيانة وتطوير الجوال وإصلاح الأعطال التي كان يتطلب إصلاحها من قبل متدربات سعوديات تم تدريبيهن خصيصاً للعمل في المعهد باشراف من مؤسسة التدريب التقني والمهني.

وأشارت إلى أن البرنامج شمل على 3 دورات تطويرية احتوت على مقدمة في مهارات صيانة الاجهزة المتنقلة وبرمجة الاجهزة (التطبيقات) وكذلك مهارات الصيانة (هارد وير).

